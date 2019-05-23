Çin, ABD´yi ticaret gerginliklerini tırmandırmakla suçladı Çin Ticaret Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada, ABD´nin 'ticaret gerginliklerini tırmandırdığına' ve 'hatalı uygulamalarla' kendi yasalarını ihlal ederek şirketlere yaptırımlar uyguladığına dikkat çekildi.