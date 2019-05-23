Çin, ABD´yi ticaret gerginliklerini tırmandırmakla suçladı
Çin Ticaret Bakanlığı´ndan yapılan açıklamada, ABD´nin 'ticaret gerginliklerini tırmandırdığına' ve 'hatalı uygulamalarla' kendi yasalarını ihlal ederek şirketlere yaptırımlar uyguladığına dikkat çekildi.
- DHA
Bakanlık açıklamasında, net olarak belirtilmese de, ABD´nin "hatalı uygulamalarını düzeltmesi gerektiğine" işaret edildi ve Çin´in belirli konularda taviz vermeyeceği vurgulandı.
Açıklamada, Çin´in, ABD´nin hedeflediği firmalarını korumak yeterli olduğunu ve gerekli ek önlemlerin alınacağı belirtildi.
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