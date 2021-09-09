Çin, Afganistan'a acil aşı, gıda ve ihtiyaç malzemesi yardımı sağlayacak

AA 9 Eylül 2021 Perşembe 09:37 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 09:38

Global Times gazetesinin haberine göre, Bakan Vang, Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarının düzenlediği çevrim içi zirveye katıldı.

Pakistan, İran, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla Afganistan'daki durumu ele alan Vang, Çin'in Afganistan'a 3 milyon Kovid-19 aşısının yanı sıra 200 milyon yuan (yaklaşık 31 milyon dolar) değerinde gıda, ilaç ve kışa hazırlık için ihtiyaç malzemesi sağlayacağını duyurdu.

ABD'nin ani çekilişiyle ortaya çıkan sorunları gidermek üzere komşu ülkelere iş birliği çağrısı yapan Bakan Vang, ABD ve müttefiklerinin de Afgan halkına ekonomik ve insani yardım konusunda zorunlu yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti.

Bakan Vang, Taliban'ın kurduğu hükümetin henüz "geçici" ve ülkenin geleceğinin belirsizliklerle dolu olduğuna dikkati çekerek, komşu ülkelerin Kovid-19 salgınının önlenmesi, gümrük kapılarının açık tutulması, düzensiz mülteci akınının kontrolü, insani yardımlar ile terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularında Afganistan'a destek sağlaması gerektiğini vurguladı.