Çin, Afrika ülkelerine desteğini sürdürecek

Afrika turu kapsamında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya gelen Vang, Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ile yaptığı baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cibuti, Zambiya ve Kenya gibi ülkelerin Çin'e olan borçlarını ödeyememesi nedeniyle bazı kamu kurumlarını kaybetmek zorunda kalacağı haberlerine değinen Vang, bazı ülkelerin borçlarını ödeme konusunda sıkıntılar çektiğini doğruladı.

Vang, "Bu geçici bir zorluk ve yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Çin'in Afrika ile olan iş ilişkisi, samimiyet ve sağlıklı sonuç prensipleri üzerine kurulu. Çin, Afrika ülkelerine olan desteğini bazı çevrelerin eleştirilerine rağmen sürdürecek." dedi.

Afrika turunun, geçen eylülde Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika Forumu'nda alınan kararların uygulanmasını hızlandırma amacı taşıdığını dile getiren Vang, iki ülke ilişkilerine ilişkin "Etiyopya-Çin ilişkileri sağlam siyasi, ekonomik ve sosyal temellere dayandığı için sarsılmaz ve bozulmaz bir yapıya sahip." ifadesini kullandı.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gebeyehu, Çin'in, destek olduğu Afrika ülkelerinin iç işlerine karışmadığını belirterek Çin'in, Etiyopya'nın siyasi ve ekonomik alanlarda sürdürdüğü reform çabalarını destekleyeceğini söyledi.

Çin'in Afrika'daki en büyük ekonomik ortaklarından biri olan Etiyopya, alt ve üstyapı inşaatı, sanayi ve hizmet sektörlerinde çok sayıda Çinli şirkete ev sahipliği yapıyor.

Ayrıca Çinli POLY-GCL şirketi, ülkenin Somali eyaletinde gaz ve petrol arama çıkarma faaliyetleri yürütüyor.

Yarın Afrika Birliği Genel Merkezi’ni ziyaret etmesi belenen Vang’ın Etiyopya’dan sonraki durakları, Burkina Faso, Gambiya ve Senegal olacak.