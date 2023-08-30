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Dünya

Çin, Ali Bongo'nun can güvenliği için çağrı yaptı

Çin, askerlerin yönetime el koyduklarını duyurduğu Batı Afrika ülkesi Gabon'da düzenin sağlanması ve Cumhurbaşkanı Ali Bongo'nun can güvenliğinin sağlanması çağrısında bulundu.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:08 - Güncelleme:
Çin, Ali Bongo'nun can güvenliği için çağrı yaptı
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, yaptığı açıklamada, "Gabon'daki tüm taraflara ülkenin ve halkın temel çıkarlarını gözetmeye, anlaşmazlıkları diyalog yoluyla çözmeye ve normal düzeni en kısa zamanda tesis etmeye çağırıyoruz." dedi.

Ülkedeki durumu yakından takip ettiklerini ifade eden Sözcü Vang, ulusal barışın ve istikrarın korunması ve Cumhurbaşkanı Bongo'nun "kişisel güvenliğinin garanti altına alınması" çağrısı yaptı.

Gabon'da bugün, cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Bir grup asker adına yapılan açıklamada, "Savunma ve güvenlik güçleri olarak Kurumların Geçiş ve Restorasyon Komitesi'nde (CTRI) birleştik. Gabon halkı adına mevcut rejime son vererek barışı savunmaya karar verdik." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, cumhurbaşkanı seçimlerinin iptal edildiği ve ülke sınırlarının kapatıldığı bildirilmişti.

  • Gabon Durum Çağrısı
  • Can Güvenliği
  • Çin Askerleri

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