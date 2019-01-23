Çin asıllı Avustralyalı yazar Hıngcün, Çin'de kayboldu

BBC'nin haberine göre, Sydney'de yaşayan akademisyen Feng Çongyi, Yang'ın geçen cumartesi New York'tan Guangcou'ya gittiğini ve kendisinden o günden bu yana haber alamadıklarını açıkladı.

Feng, Yang'ın Çinli yetkililer tarafından gözaltına alınmış olabileceğinden endişe ettiğini dile getirdi.

Çinli yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmazken, Avustralya Dış İlişkiler ve Ticaret Dairesi, "Çin'de kaybolduğu haber verilen Avustralya vatandaşı hakkında bilgi edinilmeye çalışıldığını" duyurdu.

Yang'ın Çin'e, Çin vatandaşı eşi Yuan Rui Cuan ve üvey oğluyla gittiği tahmin ediliyor.

ABD'de yaşayan Avustralya vatandaşı Yang Hıngcün'ün, Çin Komünist Partisini eleştirdiği ve Çin'e 2011'deki ziyareti sırasında da kısa süre ortadan kaybolduğu belirtildi.