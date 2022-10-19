Çin askeri liderlerinden ''teyakkuz ve savaşa hazırlık'' mesajı

Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) ait "Chinamilitary.com" internet sitesinin haberine göre General Vey, Pekin'de Çin Komünist Partisinin 20. Ulusal Kongresi marjında düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Şi Cinping'in "ordunun güçlendirilmesi ve savaş kazanma kabiliyetinin geliştirilmesine" yönelik direktifi doğrultusunda çalışacaklarını vurguladı.

Vey konuşmasında, "Ordu her zaman teyakkuzda ve savaşa hazır olmalı, ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve kalkınma çıkarlarını kararlılıkla korumalı." dedi.

Genel Kurmay Başkanı Li Zuoçıng da gelecek 5 yılın ülkenin kalkınması açısından kritik olacağını belirterek ordunun bunda rol oynaması, savaş gücünü geliştirerek kalkınmaya stratejik destek sağlaması gerektiğini belirtti.

Askeri liderlerin değerlendirmeleri, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başında Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaptığı ziyaretin ardından iki ülkenin arasında gerilimlerin arttığı bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu Sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletlerde ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.