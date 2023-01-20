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Dünya

Çin, Bahar Bayramı'nda internette Kovid-19 ile ilgili ''dezenformasyonu'' engelleyecek

Çin Siberuzay İdaresi (CAC), Bahar Bayramı süresince internette Kovid-19 salgınıyla ilgili paylaşımlara karşı tedbir alacağını bildirdi.

AA20 Ocak 2023 Cuma 17:50 - Güncelleme:
Çin, Bahar Bayramı'nda internette Kovid-19 ile ilgili ''dezenformasyonu'' engelleyecek
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Kurumdan yapılan açıklamada, şubat ayı sonuna kadar internette Kovid-19 salgını konusunda "yanlış bilgi ve dedikodu yayan", "umutsuzluk duygusunu artıran" paylaşımların engelleneceği belirtildi.

Kovid-19 politikaları, antiviral tedaviler ve hasta deneyimlerine dair paylaşımlarla kamuoyunu yanlış yönlendiren ve paniğe sevk edenlerin cezalandırılacağı ifade edilerek, özellikle yaşadıkları yerlerdeki duruma ilişkin paylaşım yapan kişisel hesapların sıkı takip edileceği vurgulandı.

Açıklamada, "bir bölge hakkında suçlamalar içeren, bilinçli olarak endişe yayan ve toplumun karanlık tarafını abartarak öne çıkaran paylaşımların engelleneceği" bildirildi.

Öte yandan, tedbirler kapsamında, servet ve cinselliğin teşhiri, çevrim içi kumar ve dolandırıcılık, hurafeler, siber zorbalık ve internet bağımlılığını teşvik eden paylaşımların da temizleneceği kaydedildi.

Çin'de geleneksel Ay takvimine göre yeni yılının kutlandığı Bahar Bayramı'nda yurt içi seyahatlerin artması nedeniyle Kovid-19 vakalarının ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu dönemde sağlık imkanlarının kısıtlı olduğu küçük şehirler ve uzak kırsal yerleşimlerde ortaya çıkabilecek salgınların sıkıntılara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

  • Çin Siberuzay İdaresi
  • kovid

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