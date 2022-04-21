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Dünya

Çin: Barışı destekliyoruz ancak tek taraflı yaptırımları reddediyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya için Boao Forumu'na video konferans yoluyla yaptığı hitapta, barışı desteklediklerini ancak tek tarafları yaptırımlara karşı olduklarını belirtti.

DHA21 Nisan 2022 Perşembe 11:25 - Güncelleme: 21 Nisan 2022 Perşembe 11:25
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Konuşmasında Soğuk Savaş mantalitesinin dünya barışına gölge düşürdüğünü söyleyen Çin Devlet Başkanı Cinping, "Çin kendi güvenliğini diğer ülkelerin güvensizliğine dayandırmaya karşıdır; ülkeler arasındaki farklılıkların ve anlaşmazlıkların diyalog ve istişare yoluyla barışçıl bir şekilde çözülmesinde ısrar etmekte, krizlerin barışçıl çözümüne elverişli tüm çabaları desteklemekte, çifte standart uygulamamakta ve tek taraflı yaptırımların kötüye kullanılmasına karşıdır" dedi.

"KÜRESEL BİR GÜVENLİK GİRİŞİMİ YAPILMALI"

Cinping, küresel bir güvenlik girişimi yapılması gerektiğini belirterek, "Çin ortak, kapsamlı, işbirlikçi ve sürdürülebilir güvenlik kavramına bağlı kalmak ve dünya barışını, güvenliğini birlikte sürdürmek istemektedir. Çin, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymakta, diğer ülkelerin iç işlerine karışmamakta ve tüm ülkelerin halkları tarafından bağımsız olarak seçilen kalkınma yoluna saygı göstermekte ısrar etmektedir" diye konuştu.

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