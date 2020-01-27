İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9454
  • EURO
    6,5583
  • ALTIN
    299.553
  • BIST100
    120655
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin Başbakanı Li, salgının etkisi altındaki Vuhan'da
Dünya

Çin Başbakanı Li, salgının etkisi altındaki Vuhan'da

Çin Başbakanı Li Kıçiang, salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere ülkedeki yeni koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı Vuhan kentine gitti.

AA27.01.2020  09:18 - Güncelleme: 27.01.2020  09:18

Çin Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, "Merkezi Hükümet Yeni Tip Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri" sıfatıyla, aralık ayında Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan ve Tibet Özerk Bölgesi haricinde ülke geneline yayılan 2019-nCoV'e salgınına karşı yapılan çalışmaları teftiş etmek ve yönetmek üzere bu kente gitti.

Li, ülkede salgının ortaya çıkışından bu yana kente giden en üst düzey yetkili olurken, başbakanın Vuhan'da koronavirüs hastalarını ve salgınla mücadele eden sağlık personelini ziyaret edeceği bildirildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744’e yükseldiği belirtilmişti.

Virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, enfeksiyonun bulaştığı kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklanmıştı.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Bakanlar depreme canlı yayında yakalandı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu
Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki
Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Akinan'ın iddiasına çok sert tepki

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı
Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı

Bolton'ın yeni çıkacak kitabındaki iddia ortalığı karıştırdı

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'

'Darbeci bir diktatöre nasıl böyle bir ödül verilir?'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.