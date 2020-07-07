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Dünya

ABD çekileceğini açıklamıştı! Çin, BM Silah Ticareti Anlaşması'na katılıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Silah Ticareti Anlaşması'na katılmak için gerekli hukuki prosedürlerin tamamlandığını açıkladı. Çin ilgili anlaşmaya katılan 107'nci ülke olacak. ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl nisan ayında, ülkesinin imzasını anlaşmadan çekeceğini açıklamıştı.

AA07 Temmuz 2020 Salı 16:34 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 17:12
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Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Çin'in BM Daimi Temsilcisi Cang Cün'ün, söz konusu anlaşmaya katılmak üzere gerekli belgeleri dün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teslim ettiğini bildirdi.

"Bu, Çin'in, bu anlaşmaya katılmak için tüm hukuki prosedürleri tamamladığı anlamına geliyor." ifadesini kullanan Sözcü Cao, anlaşmanın 6 Temmuz'dan başlayarak 90 gün sonra Çin için yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Çin ilgili anlaşmaya katılan 107'nci ülke olacak. Silah Ticareti Anlaşması, 2013'te BM nezdinde uluslararası konvansiyonel silah satış ve transferlerine standart getirmek üzere imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl nisan ayında, ülkesinin imzasını anlaşmadan çekeceğini açıklamıştı.

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