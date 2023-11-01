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Dünya

Çin BM temsilcisi: Önceliğimiz hastane ve okulların bombalanmasını engellemek

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin önceliğin ateşkesin sağlanması olduğunu söyledi. Zhang, çatışmanın bölgeye yayılma riskinden önce Gazze'de ateşkese odaklanılması gerektiğine dikkati çekti.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 22:11 - Güncelleme:
Çin BM temsilcisi: Önceliğimiz hastane ve okulların bombalanmasını engellemek
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Zhang, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) başkanlığının Brezilya'dan Çin'e geçmesi vesilesiyle basın toplantısı düzenledi.

İsrail-Filistin çatışması konusunda BMGK'nin harekete geçmesi gerektiğini belirten Zhang, "Bu sadece ahlaki değil, aynı zamanda yasal görevimiz. Bunun için buradayız." vurgusunu yaptı.

Zhang, üye ülkeler arasında farklılıklar bulunduğunu ve birkaç denemeye rağmen karar alınamadığını anımsatarak, "Anlamlı ve güçlü bir mesaj vermeliyiz." diye konuştu.

"Önceliğimiz Gazze'de ateşkesin sağlanması." diyen Zhang, tarafların uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuka uymasının zorunluluğuna vurgu yaparak, sığınak, hastane ve okulların bombalanmasının engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zhang, insani yardımın muhtaç kişilere ulaştırılmasının önemine de değindi.

Gelecekte Filistinlilere ilişkin tüm kararların Filistin halkının rızasıyla alınması gerektiğine işaret eden Zhang, çatışmanın bölgeye yayılma riskinden önce Gazze'de ateşkese odaklanılması gerektiğine dikkati çekti.

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