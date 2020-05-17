İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9034
  • EURO
    7,4597
  • ALTIN
    386.965
  • BIST100
    99768.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin, büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek
Dünya

Çin, büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek

Çin yönetiminin, bu sabah hayatını kaybeden büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet göndereceği bildirildi.

AA17 Mayıs 2020 Pazar 22:19 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 22:19
ABONE OL

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Çin’in İsrail Büyükelçisi Du Wei’nin (58) ölümünü soruşturmak için Çinli bir heyetin İsrail’e geleceği belirtildi.

Heyetin incelemesinin ardından Du’nun cenazesinin defnedilmek üzere Çin’e götürüleceği ifade edildi.

Çin’in İsrail Büyükelçisi Du Wei, bu sabah Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki evinde ölü bulunmuştu.

Büyükelçinin ölümüyle ilgili İsrail polisi soruşturma başlatırken, İsrail basını, yapılan ilk incelemede Du’nun bedeninde darp izine rastlanmadığı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini yazmıştı.

Çin’in Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlk bulgular Büyükelçi Du Wei’nin beklenmedik sağlık sorunları nedeniyle hayatının kaybettiğini gösteriyor." ifadesine yer verilmişti.

72 yaşındaki damat eşinin vefatının ardından 107 yaşındaki kayınvalidesine gözü gibi bakıyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.