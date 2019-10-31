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Çin Cammu Keşmir'in ikiye bölünmesini 'yasa dışı' olarak nitelendirdi

Çin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'i ikiye bölmesinin 'yasa dışı ve geçersiz' olduğunu bildirdi.

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Hindistan'da Hindu milliyetçisi Narendra Modi hükümetinin, 5 Ağustos'ta özel statüsünü kaldırdığı Cammu Keşmir'i ikiye bölmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
 
Sözcü Gıng, "Hindistan hükümetinin kurulduğunu ilan etiği sözde Cammu Keşmir ve Ladak Birlik Toprağı, bazı Çin topraklarını Hindistan yönetiminin idaresine katmaktır. Çin tarafı bundan büyük hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kesinlikle buna karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı.
 
Hindistan'ın kendi yasaları doğrultusunda yaptığı tek taraflı revizyonunun, Çin'in egemenlik çıkarlarına meydan okumak olduğunu belirten Gıng, "Bu eylem yasa dışıdır, geçersizdir, ilgili bölgenin pratikte Çin'in kontrolü altında olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir, herhangi bir etki üretmeyecektir." diye konuştu.
 
Gıng, Hindistan'a Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne samimiyetle saygı duyması, sınır meselelerinin uygun çözümü için gerekli koşulların oluşturulması amacıyla Çin-Hindistan sınır bölgesinin barış ve huzurunun korunması bağlamında iki tarafın vardığı anlaşmalara bağlı kalması çağrısı yaptı.
 
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.
 
Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini, 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde Cammu Keşmir ve Ladakh Birlik Toprağı olarak iki bölgeye ayırmıştı. 
 
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı. 
 
Yeni düzenlemeyle, Cammu Keşmir Anayasası ve eyalette geçerli Ranbir Ceza Yasası'nın varlığı bugün sona erecek. Eyaletin kendine ait bayrağı olmayacak. 

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