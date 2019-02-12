Malezya: Güney Çin Denizi'nde tavrımız topraklarımızı korumaktan yanadır

Enver İbrahim, ABD'nin Virginia eyaletinde Uluslararası İslami Düşünce Enstitüsünce düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki yapay adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı tanımasını değerlendirdi.

Bu konuda Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirten Enver, "En iyi seçenek, ASEAN ülkeleriyle birlikte çalışıp güvenliğimizi korumaktır. Çünkü ABD'den bu bölgeye daha olumlu bakmasını bekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

ÇİN İLE İLİŞKİLER

Malezya'nın Güney Çin Denizi tartışmalarında egemenliğini her zaman savunduğunu dile getiren Enver, "Güney Çin Denizi'nde tavrımız, topraklarımızı korumaktan yanadır." diye konuştu.

ASEAN ülkeleri için Çin'den gelecek yatırımların önemli olduğunu ifade eden Enver İbrahim, "Çin ile yakın ilişkiler sürmeli çünkü güçlü bir komşu ve güçlü bir ekonomi." dedi.

Enver, Malezya'nın bundan önceki hükümet döneminde Çin ile imzaladığı 20 milyar dolarlık demir yolu projesi için Başbakan Mahathir Muhammed'in müzakereleri sürdürmesini destekleyerek, "Ekonomimiz had safhadaki ödemelerden ötürü bu mega projeleri sürdürmeye imkan tanımıyorsa yeniden müzakere etmek gerekir. Devam edemiyorsak ülkemizin bu maliyeti kaldıramamasındandır." değerlendirmesinde bulundu.

UYGURLARA DESTEK

Enver, Mahathir'in geçen yıl Malezya'ya sığınan 11 Uygurun Çin'in iade talebine rağmen Türkiye'ye yollanması kararını desteklediğini de söyledi.

Ülkedeki Uygurların Malezya yasalarına aykırı hiçbir şey yapmadıklarını dile getiren Enver, "Çin ile yakın ilişkiler bizim için herhangi bir topluluğun adaletini ilgilendiren sorunları ve meseleleri dile getirmeye engel değildir." dedi.

Enver İbrahim geçen yıl Bloomberg'e verdiği röportajda, Çin'de Uygurların toplama kamplarında tutulmasını eleştirmiş ve bu sorunu Çinli yetkililerle görüşmelerinde gündeme getireceğini ifade etmişti.