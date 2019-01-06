Çin Denizi'nde sular ısınıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Tayvan Adası’nın güvenliğini sağlamayı taahhüt eden ‘Asya İnisiyatifi Yasasını’ imzalamasından sonra Güney Çin Denizi’nde sular ısınmaya başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantıda Çin ordusunun acil durum duyarlılığını güçlendirmesi ve savaşa hazırlanmak için gereken her şeyi yapması gerektiğini söyledi. Güney Çin Denizi’ndeki toprak anlaşmazlıkları, ABD ile ticaret anlaşmazlıkları ve Tayvan’ın statüsü konusundaki artan gerilimler sebebiyle Çin’in, ordusunu güçlendirmek için harekete geçti.

ORDUYA GÜÇLENDİRME

Çin Devlet Başkanı Şi, ülkenin artan risk ve tehditlerle yüzleşmesi konusunda üst rütbeli komutanlarla yaptığı toplantıda ordunun güvenlik ve gelişimini temin edecek çalışmalar yapması gerektiğini söyledi. Merkezi Ordu Komisyonu Başkanı da olan Şi silahlı kuvvetlerin yeni dönem için stratejiler geliştirmesi, savaşa hazır olma ve sürdürme konusunda gereken tedbirleri almasını istedi. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping sözlerini şöyle sürdürdü: Dünya, hiçbir yüzyılda görülmemiş büyük değişikliklerle yüz yüze bulunuyor. Çin gelişim için hala önemli bir fırsat döneminde bulunuyor. Silahlı kuvvetlerin acil durumlara karşı derhal cevap verebilmesi ve ortak operasyon yeteneklerini yükseltmesi ve yeni tip çarpışma güçlerini oluşturması gerekiyor” dedi.

Şi Jipping’in ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı ve açıklamaların Tayvan ile birleşmek ve adanın bağımsızlığını korumak için gerekirse güç kullanacağını açıklamasından sonra geldiğine dikkat çekildi.

GÖZDAĞI VERDİ

Yeniden birleşme gerçekleştikten sonra Çin’in egemenliği altında Tayvan’ın yaşam tarzı, sosyal sistemi, özel mülkleri, dini inançları, yasal hakları, Tayvan’ın çıkarlarına tamamen saygı duyulacağını ifade eden Şi, “Hepimiz aynı aileyiz” sözleriyle Tayvan’ın, Çin’in iç işleri olduğunu savunmuştu. Çin lideri Şi “Çinlinin Çinliyle kavga etmeyeceğini” ancak güç kullanmayı bir kenara bırakma sözünü veremeyeceklerini, tüm gerekli önlemleri alma opsiyonunun korunacağını bildirmişti.