Çin Devlet Başkanı Cinping Game of Thrones hayranı çıktı

HBO'nun izlenme rekorları kıran Game of Thrones (GOT) adlı televizyon dizisi, tüm dünyada olduğu gibi Çin'de de en çok izlenen diziler arasında. Dizinin Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da yakından takip edildiği ortaya çıktı. Cinping'in Westeros'taki acımasız dünyanın uluslararası ilişkiler için bir şablon haline gelmemesi gerektiğine inanıyor.

İsmi açıklanmayan bir devlet yetkilisinin South China Morning Post'a yaptığı açıklamada, Cinping'in yeni bölümleri izlemek istediği ama çoğu zaman programının buna müsait olmadığını söyledi. Yetkili, bu durumun üstesinden gelmek üzere Cinping için yoğunlaştırılmış gösterimler hazırlandığını ileri sürdü.

TOPLANTIDA GOT'TAN GÖNDERME YAPTI

Geçtiğimiz günlerde başkent Pekin'deki bir toplantıda konuşan Cinping yabancı konuklara, ''Yaşadığımız dünyanın Westeros'un yedi krallığı gibi kaotik savaşa girmediğinden emin olmamız lazım'' şeklinde hitap etti.

Sadece Cinping değil, Başbakan Li Keçiang da diznin sıkı takipçisi. Keçiang, Hırvatistan'ın liman kendi Dubrovnik'teki bir programda ''Game of Thrones'in (Taht oyunları) zamanı doldu. 16+1 (Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkeleri + Çin) turu başlıyor. Bu bir oyun değil kazan-kazan işbirliğinin yansıması.'' dedi