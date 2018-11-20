Çin Devlet Başkanı Şi: Birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırız

Şi, resmi ziyaret kapsamında gittiği Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile bir araya geldi.

Göreve geldiğinden bu yana ilk defa Filipinler'e resmi ziyaret gerçekleştirilen Şi, Duterte ile başta Güney Çin Denizi olmak üzere birçok konu başlığını görüştü.

Basına kapalı yapılan görüşmede, Batı Filipinler Denizi'nde petrol ve doğal gaz geliştirme, temel eğitim, tarım kooperatifleri ve altyapı projelerine ilişkin 29 iş birliği anlaşması imzalandı.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Şi, Filipinler ile Çin'in Güney Çin Denizi sorunu nedeniyle zarar gören ilişkilerin "iyi komşu" ve "iyi bir partner" seviyesine çıkması gerektiğini söyledi.

Filipinler ile ilişkilerini düzeltmek istediklerini belirten Şi, "Birlikte yeni bir sayfa açmaya hazırız. İkili ilişkilerimizin gelişmesinden memnunum. Ortak hareket ederek, iki ülke halkına ve iki ülke ilişkilerinin yararına elde edilen sonuçlar için teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Şi, Güney Çin Denizi sorununu da görüştüklerini kaydederek, "Filipinler ve Çin'in Güney Çin Denizi'nde ortak menfaatleri var. Bölgede sorunun çözümü için süreci dostça takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Duterte de görüşmenin Çin ile Filipinler arasındaki dostluk ve iş birliğini geliştirmek açısından bir fırsat olduğuna dikkati çekerek, "İkili ilişkilerin mevcut pozitif ivmesinden memnunum. İki ülke birbirine daha derinden güvenmeye başladı. Ve bu görüşme de diyaloğu büyük ölçüde artırdı." diye konuştu.

Şi, 13 yıllık görevi süresince ilk defa Filipinler'e resmi ziyaret düzenliyor. Şi'nin Filipinler'deki temasları yarın da devam edecek.