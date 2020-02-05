İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9849
  • EURO
    6,5849
  • ALTIN
    299.551
  • BIST100
    122321
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin Devlet Başkanı Şi: Koronavirüse karşı mücadele sonuç veriyor
Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi: Koronavirüse karşı mücadele sonuç veriyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüsün yayılmasını önleme ve kontrol etme yönünde alınan tedbilerin artık olumlu sonuçlar vermeye başladığını söyledi.

05.02.2020  23:50 - Güncelleme: 05.02.2020  23:50

Çin Devlet Konseyi’nin açıklamasına göre Devlet Başkanı Şi Cinping, Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile görüşmede, “Halihazırda Çin hükümeti ve Çin halkı, yeni tip koronavirüsün neden olduğu pnömoninin yayılmasına karşı mücadelede elinden geleni yapıyor. Çin Komünist Partisi ve hükümetimiz, halkı ve uluslararası topluma karşı duyduğu tüm sorumlulukla en katı ve kapsamlı önleyici ve kontrol tedbirlerini aldı” ifadelerini kullandı.

Çin lideri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin 'artık olumlu sonuçlar verdiğini' vurguladı.

Hastalığın yayılmasına karşı mücadelede zafer kazanmak için gereken tüm kararlılık ve imkanlara sahip olduklarını kaydeden Şi, “Diğer ülkelerle işbirliğini güçlendirerek açıklık ve şeffaflık ilkelerine sadık kalmaya, salgın ile mücadelede etkili işbirliği çabalarını ve halk sağlığı alanında küresel ve bölgesel güvenliği sağlamaya devam edeceğiz” diye ekledi.

AKINCI'nın ilk uçuşu sonrası yaşanan sevinç böyle görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.