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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi, Rus mevkidaşı Putin ile çevrim içi görüşme yapacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 15 Aralık'ta Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile çevrim içi görüşme yapacağı bildirildi.

AA13 Aralık 2021 Pazartesi 10:25 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 10:25
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı açıklamada, Şi ile Putin'in çevrim içi görüşeceğini belirtti.

Sözcü Hua, 15 Aralık'ta yapılacak görüşmede liderlerin ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel sorunları ele alacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi iki ülkenin liderlerinin görüşmesi, her iki ülkenin ABD ile son dönemdeki gerilimli ilişkileri nedeniyle, güç dengeleri bakımında kritik önem taşıyor.

Devlet Başkanı Şi, ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile 16 Kasım'da yaklaşık 3,5 saat süren çevrim içi görüşme gerçekleştirmişti.

Putin de Biden ile 7 Aralık'ta çevrim içi görüşmüştü. İki ülke liderleri arasında yıl sonundan önce yüz yüze görüşme yapılabileceği bildirilmişti.

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