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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi: Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 'tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz' diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını açıkladı. Ayrıca Filistin'in BM'ye tam üyelik talebinin yerine getirilmesini beklediğini söyledi.

30 Mayıs 2024 Perşembe 07:00 - Güncelleme:
Çin Devlet Başkanı Şi: Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz
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Çin Devlet Başkanı, Pekin'de gerçekleşen Çin-Arap Devletleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Gündemine Gazze'deki insani krizi alan Şi, bölgede iki devletli çözüm çağrısı yaptı. Çin'in Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine destek vermeye devam edeceğini ifade etti.

Şi, "Tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz. Bağısız Filistin devletinin BM'ye tam üyelik talebi yerine getirilmeli" dedi.

Bölgedeki çatışmaların ardından yeniden yapılanmaya destek verme fikrini benimsediklerini söyledi. Bölgeye maddi destek sağlanacağını da belirten Şi, Gazze'ye yönelik acil insani yardıma destek olarak Yakın Doğu Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını belirtti.

Çin 2026 yılında gerçekleşecek ikinci Çin-Arap zirvesine ev sahipliği yapacak.

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