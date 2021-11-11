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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi'den Asya-Pasifik mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi, 'Asya-Pasifik'te soğuk savaş cepheleşmesinden kaçınma' çağrısında bulundu.

AA11 Kasım 2021 Perşembe 06:47 - Güncelleme: 11 Kasım 2021 Perşembe 06:47
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik bölgesinde soğuk savaş türü çatışma ve cepheleşmelerden kaçınılması çağrısında bulundu.

Devlet Başkanı Şi'nin önceden videoya kaydedilen konuşması, Yeni Zelanda'da çevrim içi düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği (APEC) Zirvesi'nde yayımlandı.

Şi, açıklık ve iş birliği çağrısı yaptığı konuşmada, "Asya-Pasifik bölgesi soğuk savaş döneminin ideolojik bölünme ve çatışmalarına geri dönemez, dönmemelidir." ifadesini kullandı.

Bölgenin serbest ticaret ve yatırımı daha fazla geliştirmesi gerektiğini belirten Şi, "Sanayi bağlantıları ve tedarik zincirleri işlevsel ve istikrarlı olmalı, ekonomik toparlanmayı ve karşılıklı kalkınmayı sağlamak için kaynak ve girdilerin düzenli akışı teşvik edilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Şi, Çin'in reform ve açılım sürecini ilerletme konusunda kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayarak, Asya-Pasifik bölgesinin kalkınmasında itici güç olmayı hedeflediklerini kaydetti.

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