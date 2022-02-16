İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2022 Çarşamba / 15 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6417
  • EURO
    15,5046
  • ALTIN
    816.44
  • BIST100
    2041.43
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin Devlet Başkanı Şi'den Ukrayna'da diplomatik çözüm mesajı
Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi'den Ukrayna'da diplomatik çözüm mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Ukrayna krizinin çözümü için 'tarafların diplomatik çözüm arayışını sürdürmesi' mesajını verdi.

AA16 Şubat 2022 Çarşamba 17:47 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:49
ABONE OL

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Devlet Başkanı Şi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Şi, Fransız mevkidaşına, ayrıca, Ukrayna krizinde gerilimin düşürülmesi için, Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya arasındaki "Normandiya Formatı"ndaki görüşmelerin canlandırılmasının doğru yol olacağını belirtti.

Çin yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağıyla ilgili bugüne kadar yorum yapmaktan kaçınmıştı. Dışişleri Bakanları sözcüleri, yaptıkları açıklamalarda, soruna Minsk protokolleri temelinde çözüm bulunması çağrısında bulunmuştu.

Şi, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni için Çin'i ziyaret eden Putin ile yaptığı görüşmede, "iki ülke arasında stratejik eşgüdümün derinleştirileceği", "iki ülkenin her alanda birbirine desteğini sürdürdüğü" mesajını vermişti.

  • Şi Cinping
  • Ukrayna Rusya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.