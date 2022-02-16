Çin Devlet Başkanı Şi'den Ukrayna'da diplomatik çözüm mesajı

AA 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:47 - Güncelleme: 16 Şubat 2022 Çarşamba 17:49

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Devlet Başkanı Şi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Şi, Fransız mevkidaşına, ayrıca, Ukrayna krizinde gerilimin düşürülmesi için, Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya arasındaki "Normandiya Formatı"ndaki görüşmelerin canlandırılmasının doğru yol olacağını belirtti.

Çin yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağıyla ilgili bugüne kadar yorum yapmaktan kaçınmıştı. Dışişleri Bakanları sözcüleri, yaptıkları açıklamalarda, soruna Minsk protokolleri temelinde çözüm bulunması çağrısında bulunmuştu.

Şi, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni için Çin'i ziyaret eden Putin ile yaptığı görüşmede, "iki ülke arasında stratejik eşgüdümün derinleştirileceği", "iki ülkenin her alanda birbirine desteğini sürdürdüğü" mesajını vermişti.