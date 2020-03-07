İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0888
  • EURO
    6,8861
  • ALTIN
    329.18
  • BIST100
    109601
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin Devlet Başkanı Jinping, koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'ı ziyaret edecek
Dünya

Çin Devlet Başkanı Jinping, koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'ı ziyaret edecek

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, gelecek hafta koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan kentini ziyaret etme kararı aldı.

IHA07 Mart 2020 Cumartesi 09:34 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 09:34

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in gelecek hafta, koronavirüs (Covid-19) salgının merkezi olarak kabul edilen Wuhan kentini ve Wuhan’daki birkaç hastaneyi ziyaret edecek. Yerel basının Pekin’deki kaynaklara dayandırdığı haberde Xi’nin, Leishenshan ve Huoshenshan Hastaneleri’nin yanı sıra Çin’de ilk koronavirüs hastasının ağırlandığı Jinyintan Hastanesi’ni de ziyaret edeceği bildirildi. Bin yataklı Huoshenshan Hastanesi, ölümcül virüsün kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için Şubat ayında 10 günde inşa edilmişti.

Xi’nin ayrıca Wuhan’da bulunan Çin Bilimler Akademisi’ne bağlı Viroloji Enstitüsü’ne de gitmesi bekleniyor. Ayrıca Xi’nin Wuhan’da 23 Ocak’tan beri şehirde karantinaya alınan sakinlerle bir araya gelmesi bekleniyor. Ancak karantinaya alınan sakinlerin Jinping’e virüs bulaştırma olasılığının olmadığından emin olduktan sonra evlerini ziyaret edecek.

Devlet Başkanı Jinping, Çin halkı tarafından salgın sırasında Wuhan’ı ziyaret etmediği için eleştiriliyor.

O anlar saniye saniye kaydedildi! Erkek arkadaşını sokak ortasında darp etti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar
ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar

ABD basını yazdı: Prens Selman'ın emriyle tutuklandılar

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler
İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler

İlber Ortaylı'dan Esed'in vekiline tokat gibi sözler

Miçotakis'e CNN International'da yanıt verdi: Yunanistan'a ve uluslararası topluma tavsiyemiz...
Miçotakis'e CNN International'da yanıt verdi: Yunanistan'a ve uluslararası topluma tavsiyemiz...

Miçotakis'e CNN International'da yanıt verdi: Yunanistan'a ve uluslararası topluma tavsiyemiz...

CHP'li Tanal'ın yalanı ortaya çıktı
CHP'li Tanal'ın yalanı ortaya çıktı

CHP'li Tanal'ın yalanı ortaya çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.