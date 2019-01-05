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Çin Devlet Başkanı Xi, orduya 'savaşa hazır ol' çağrısı yaptı

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantıda Çin ordusunun acil durum duyarlılığını güçlendirmesi ve savaşa hazırlanmak için gereken her şeyi yapması gerektiğini söyledi.

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Güney Çin Denizi’ndeki toprak anlaşmazlıkları, ABD ile ticaret anlaşmazlıkları ve Tayvan’ın statüsü konusundaki artan gerilimler sebebiyle Çin’in, ordusunu güçlendirmek için çalıştığına dikkat çekildi. Çin Devlet Başkanı Xi, ülkenin artan risk ve tehditlerle yüzleşmesi konusunda üst rütbeli komutanlarla yaptığı toplantıda ordunun güvenlik ve gelişimini temin edecek çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.
 
Merkezi Ordu Komisyonu Başkanı da olan Xi silahlı kuvvetlerin yeni dönem için stratejiler geliştirmesi, savaşa hazır olma ve sürdürme konusunda gereken tedbirleri almasını istedi.
 
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Dünya, hiçbir yüzyılda görülmemiş büyük değişikliklerle yüz yüze bulunuyor. Çin gelişim için hala önemli bir fırsat döneminde bulunuyor. Silahlı kuvvetlerin acil durumlara karşı derhal cevap verebilmesi ve ortak operasyon yeteneklerini yükseltmesi ve yeni tip çarpışma güçlerini oluşturması gerekiyor" dedi.
 
Xi Jipping’in ordunun üst düzey komutanlarıyla yaptığı toplantı ve açıklamaların Tayvan ile birleşmek ve adanın bağımsızlığını korumak için gerekirse güç kullanacağını açıklamasından sonra geldiğine dikkat çekildi. Xi söz konusu açıklamayı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Tayvan Adası'nın güvenliğini sağlamayı taahhüt eden ‘Asya İnisiyatifi Yasasını’ imzalamasından sonra yapmıştı.

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