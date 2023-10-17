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Dünya

Çin Devlet Başkanı Xinping'den Orban'a: Sizi dost olarak görüyoruz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün Pekin'de görüştüğü Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a “Sizi dost olarak görüyoruz” dedi.

IHA17 Ekim 2023 Salı 12:17 - Güncelleme:
Çin Devlet Başkanı Xinping'den Orban'a: Sizi dost olarak görüyoruz
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 3. Kuşak ve Yol Forumu'na katılmak üzere Çin'i ziyaret eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bugün başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi. Görüşmede, Çin ile Macaristan arasındaki ilişkilerin son yıllarda uluslararası ortamdaki değişimlerden etkilenmeden gelişmeyi sürdürdüğüne işaret eden Şi Cinping, iki ülkenin bölgesel ilişkilere dair iyi bir işbirliği yürüttüğünü, özellikle Covid-19 salgınına karşı verilen ortak mücadele esnasında iki halk arasındaki dostluğun derinleştiğini dile getirdi.

Macaristan'ın uzun süredir Çin'e karşı dostane bir politika izlediğine dikkat çeken Xi Jinping, Macaristan'ın Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifinin hayata geçirilmesine büyük katkı sağladığını, Başbakan Orban'ın 3. Kuşak ve Yol Forumuna da katılım göstermesini övgüyle karşıladıklarını ifade etti. Şi Cinping, Viktor Orban'a "Sizi bir dost olarak görüyoruz" dedi.

Çin'in Macaristan'la ilişkilerini geliştirmeyi arzuladığını dile getiren Şi Cinping, Macaristan ile yapılan e-ticaretin ölçeğini genişletmeyi, bilgi teknolojisi ve yeni enerjiyle ilişkili alanlardaki işbirliğini ilerletmeyi umduklarının altını çizdi. Çinli lider, ülkesi ile Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin doğru istikamette ilerlemesi için Budapeşte ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

ORBAN: "ÇİN'İN AB İÇİNDEKİ GÜVENİLİR ORTAĞI OLACAĞIZ"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, görüşmede Çinli şirketlerin yatırımlarının ve yürütülen işbirliğinin ülkesinin ekonomik ve toplumsal gelişmesini desteklediğini belirtti. Çin'in ortaya koyduğu Kuşak ve Yol inisiyatifine aktif şekilde katılmayı sürdüreceklerini vurgulayan Orban, "Mevcut karmaşık durumda, Macaristan ile Çin arasındaki dostane işbirliği ilişkilerini derinleştirme kararlılığından taviz vermeyeceğiz. Çin'in AB içindeki güvenilir dost ve ortağı olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

PEKİN, 3. KUŞAK VE YOL FORUMU'NA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 3. Kuşak ve Yol Forumu'na aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Sri Lanka Devlet Başkanı Ranil Wickremesinghe, Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Arjantin Cumhurbaşkanı Alberto Fernandez'in da yer aldığı 140 ülkeden liderler ve temsilcilerin yanı sıra, 30 uluslararası örgütten yetkililer de katılacak. Foruma katılım için 4 binin üzerinde delegenin kayıt yaptırdığı kaydedildi.

PUTİN'İN KONUŞMA YAPMASI BEKLENİYOR

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping,, yarın düzenlenecek açılış törenine katılarak bir konuşma yapacak. Putin'in de açılışta Çinli mevkidaşının ardından söz alması bekleniyor. Xi Jinping, ayrıca yarın katılımcılar onuruna da yemek düzenleyecek. Şi Cinping tarafından 2013 yılında ortaya koyulan Kuşak ve Yol inisiyatifi; Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarını kara ve deniz üzerinden birbirine bağlayacak küresel altyapı ve enerji ağları inşa edilmesini hedefliyor.

  • Viktor Orban
  • Şi Cinping

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