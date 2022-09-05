Çin Devlet Başkanı'ndan, Suudi Arabistan Kralı'na ''ilişkileri güçlendirme'' mesajı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Hureyci, Çin'in Riyad Büyükelçisi Chen Weiqing'i bakanlık binasında kabul etti.

Görüşmede, iki dost ülke arasındaki ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirmenin yollarının yanı sıra ortak önemi haiz meselelerde görüş alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Chen, Çin Devlet Başkanı Şi'nin Kral Selman'a gönderdiği yazılı mesajını Bakan Yardımcısı Hureyci'ye takdim etti.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin mesajında, iki ülke arasındaki güçlü ve sağlam ilişkiler ile bu ilişkilerin çeşitli alanlarda ve her düzeyde geliştirilmesini ele aldığı kaydedildi.

Çin Devlet Başkanı Şi'nin, mesajda ayrıca Suudi Arabistan'ın EXPO 2030'un Riyad'ın ev sahipliğinde yapılması talebinin, ülkesi tarafından desteklendiğini ifade ettiği belirtildi.

Çin'in Riyad Büyükelçiliği de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın beyanına yer verdi.

Büyükelçilik açıklamasında, Büyükelçi Chen'in Suudi Bakan Yardımcı Hureyci ile bir araya geldiği, Çin Devlet Başkanı Şi'nin mesajını Kral Selman'a ilettiği kaydedildi.

Chen'in ayrıca ülkesinin Suudi Arabistan'ın EXPO 2030'ya ev sahipliği yapma talebine ilişkin desteklediğini de ifade ettiği kaydedildi.

Bu gelişme, Çin Devlet Başkanı Şi'nin Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesinin beklendiğine ilişkin İngiliz The Guardian gazetesinin ağustos ayında yayımlanan haberinin ardından yaşandı. Söz konusu haber ne Pekin ne de Riyad tarafından teyit edildi.

Çin Devlet Başkanı Şi, nisan ayında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "ikili ilişkileri ve bunları geliştirmenin yollarını ele aldıkları" bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.