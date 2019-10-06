18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin Devlet Petrol Şirketi, İran gaz sahasından çekildi

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Çin Devlet Petrol Şirketinin (CNPC) dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'tan çekildiğini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Çin Devlet Petrol Şirketinin (CNPC) dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen Güney Pars'tan çekildiğini söyledi.
 
İran Petrol Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kerec kentinde petrol şirketini ziyaret eden Zengene, burada Güney Pars Gaz Sahası'ndan çekilen CNPC ile ilgili açıklamada bulundu.
 
Güney Pars sahasının 11. etabının geliştirilmesi projesinde yüzde 30'luk hisseye sahip Çinli CNPC şirketinin çekildiğini aktaran Zengene, projeyi İranlı Petropars'ın tek başına tamamlayacağını bildirdi.
 
Söz konusu etabın geliştirilmesi için yabancı sermayeyi çekmeyi ve İranlı şirketlerin de bunların yanında uzmanlaşmasını istediklerini kaydeden Zengene, Mart 2020'ye kadar günlük 500 milyon fit küp doğal gaz kapasiteli platformların yerleştirileceğini belirtti.

Veresiye vermeyen marketçiye kabusu yaşattılar! O anlar böyle görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Çin'den dikkat çeken 'İran' kararı: Çekildiler

Sakarya'da feci kaza! Tır durağa daldı, ölü ve yaralılar var

Sakarya'da feci kaza! Tır durağa daldı, ölü ve yaralılar var

'ABD destekli yeni bir operasyonun başladığının delilidir'

'ABD destekli yeni bir operasyonun başladığının delilidir'

Korkutan uyarı: Stoklar tükeniyor

Korkutan uyarı: Stoklar tükeniyor

'Yiyorsa gelin alın' demişti! PÖH gözaltına aldı

'Yiyorsa gelin alın' demişti! PÖH gözaltına aldı

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

Suriye sınırında hareketlilik! Başkan Erdoğan'ın açıklaması panikletti

Suriye sınırında hareketlilik! Başkan Erdoğan'ın açıklaması panikletti

FETÖ imamı itiraf etti, yeni detaylar ortaya çıktı: ByLock'tan 3 yıl önce...

FETÖ imamı itiraf etti, yeni detaylar ortaya çıktı: ByLock'tan 3 yıl önce...
 

POPÜLER HABERLER

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

5 yaşındaki çocuğu yere yığdı, sosyal medya ayağa kalktı! O vicdansız gözaltında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA