Çin ekonomisi varyant etkisinden çıkamıyor

Çin'de, mart sonundan itibaren başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını kontrol etmek için uygulanan kısıtlamaların ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi, mayıs ayına ilişkin makroekonomik verilerde de kendini gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, mayıs ayında perakende satışlar yıllık bazda yüzde 6,7 azalırken, sanayi üretimi yüzde 0,7, sabit sermaye yatırımları ise yüzde 0,7 artışla zayıf toparlanma işaretleri gösterdi.

Ülkenin en büyük 31 kentinde işsizlik oranı da nisanda yüzde 6,7 iken mayısta yüzde 6,9'a yükseldi.

PERAKENDE SATIŞLAR



Ülke genelinde Omicron varyantının tetiklediği salgınlar nedeniyle ay boyunca Şanghay ve Pekin başta olmak üzere çok sayıda şehirde uygulanan kısıtlamaların tüketime olumsuz etkisi sürdü.

İmalat ürünlerine yönelik piyasadaki talebi gösteren perakende satışlar mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 azaldı.

Perakende satışlar nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalmış ve bu, Kovid-19 salgınının ilk etkilerinin hissedildiği Mart 2020'deki yüzde 15,8'lik düşüşün ardından kaydedilen en sert düşüş olmuştu.

SANAYİ ÜRETİMİ



UIB verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 3 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin katma değerli çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, mayısta yıllık bazda yüzde 0,7 artarak toparlanma işareti verdi.

Sanayi üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 2,9 azalmış; bu, Kovid-19 salgının başında üretim üzerinde etkilerin ilk kez hissedildiği Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en sert düşüş olmuştu.

Çin'de imalat sektöründe ekonomik etkinliği ölçen imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta 2,2 puan artarak 49,6'ya yükselmişti.

SABİT SERMAYE VE GAYRİMENKUL YATIRIMLARI



Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanıma yapılan yatırımları kapsayan sabit sermaye yatırımlarının ise mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 arttığı bildirildi. Artış, ilk dört aydaki yüzde 6,8'lik büyümenin altında kaldı. İlk beş aydaki toplam artış, yüzde 6,2'ye geriledi.

Gayrimenkul yatırımları ise ilk beş ayda, geçen yıla göre yüzde 4 azaldı.

İŞSİZLİK



UİB verilerine göre, Çin'in en büyük 31 kentindeki işsizlik oranı, nisanda yüzde 6,7 iken mayısta yüzde 6,9'a yükseldi.

Küçük kentler dahil edildiğinde ise işsizlik oranı mayısta önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 5,9'a düştü.

UIB verilerine göre yılın ilk 5 ayında 5,29 milyon yeni istihdam yaratıldı.

Çin, 2022'de kentlerde 11 milyondan fazla yeni istihdam yaratarak işsizlik oranını, "yüzde 5,5 civarında" olması hedeflenen yıllık büyüme oranının altında tutmayı amaçlıyor.

OMİCRON VAKALARI "SIFIR VAKA" STRATEJİSİ İÇİN SINAMAYA DÖNÜŞTÜ

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in, mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.