Çin, El Salvador'a 150 milyon dolar yardımda bulundu

Salvador Cumhurbaşkanı Sanchez Ceren televizyonda yaptığı açıklamada Çin lideri Xi Jinping ile bir araya geldiğini ve 13 ortak proje üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Aynı zamanda Çin'in ülkesine 150 milyon dolar yardımda bulunacağını da açıklayan Cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine atıfta bulundu.