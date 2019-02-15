İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2717
  • 5,9436
  • 223.435
  • 101.777
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin, Everest dağını “çöp” nedeniyle turistlere kapattı

Çin’in, Everest dağının Tibet Özerk Bölgesi’nde bulunan kısmını 'biriken çöpler' nedeniyle turistlere kapattığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, geçen ay sonunda alınan ve daha sonra kamuoyuna duyurulan karar çerçevesinde 5 bin 200 metreden yüksek alanlar, ekolojik koruma gerekçesiyle turist ziyaretine daimi olarak kapatıldı.

Kararın alınmasında, geçen yıl 5 bin 200 metreden yüksek bölgelerde 8,4 ton, daha alt bölgelerde ise 335 ton çöp toplanması etkili oldu.

Karara göre 5 bin 200 metre ve alt kısımlara tırmanacak kişilerden çöplerini geri getirmeleri gerekecek.

Tırmanma izni olan dağcılar, 5 bin 200 metreden yükseğe tırmanabilecek.

Dağın Tibet kısmından tırmanacak kişilerin sayısı ise bu yıl için 300 ile sınırlandırıldı.

Çin Dağcılık Cemiyetinin verilerine göre geçen 8 yılda 40 ülkeden 20 binden fazla kişi, Everest Dağı'na tırmandı.

Dünyanın zirvesi olarak bilinen Everest Dağı, Nepal ile Çin sınırı arasında yer alıyor.

Çin'de dağa tırmanışlar Tibet Özerk Bölgesi’nden yapılıyor.

Süper Ay 19 Şubat akşamı tüm Türkiye´den gözlenecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den Türkiye'nin açıklamalarına destek

ABD'den Türkiye'nin açıklamalarına destek

Türkiye'ye yatırımı en çok artan Avrupa ülkesi belli oldu

Türkiye'ye yatırımı en çok artan Avrupa ülkesi belli oldu

Dev hamle: Milli projelerin çalınma riski ortadan kaldırıldı

Dev hamle: Milli projelerin çalınma riski ortadan kaldırıldı

Sosyal medyada duyurdu: CHP’deki kısır siyasetten bıktım

Sosyal medyada duyurdu: CHP’deki kısır siyasetten bıktım

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti

İstanbul'da CHP’li Belediye Başkanı, DSP’ye geçti

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

Merkez Bankası açıkladı: Türkiye'ye para yağdırdılar

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

'Batı illerinde de PKK'yı belediyelere sokmak istiyorlar'

İran'da tepkiler sürüyor: Saygınlıktan yoksun

İran'da tepkiler sürüyor: Saygınlıktan yoksun
 

POPÜLER HABERLER

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Hain FETÖ´cüler için ´saygı duruşu´ istemiş

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

Denizli'de çölde domates yetiştirilebilecek gübre üretildi

Alman hükûmetin F-35 uçaklarından vazgeçmesine eski Alman askeri yetkilileri sert tepki gösterdi

Alman hükûmetin F-35 uçaklarından vazgeçmesine eski Alman askeri yetkilileri sert tepki gösterdi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

Adana'da bir taksiden 102 pompalı tüfek ve yüzlerce kurusıkı tabanca ele geçirildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA