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Dünya

Çin, ''Fıngyün-3 07'' meteoroloji uydusunu fırlattı

Çin, 'Fıngyün' uydu ağının parçasını oluşturacak meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

AA16 Nisan 2023 Pazar 10:48 - Güncelleme:
Çin, ''Fıngyün-3 07'' meteoroloji uydusunu fırlattı
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Xinhua'nın haberine göre, "Fıngyün-3 07" uydusu, Long March-4B roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından Alçak Yer Yörüngesi'ndeki belirlenen konumuna yerleşen uydunun, hava tahmini, afet önleme, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekolojik koruma hizmetleri sağlayacağı bildirildi.

Fırlatış, Long March roketiyle gerçekleştirilen 471'inci başarılı taşıma görevi oldu.

İlk kez 1988'de fırlatılan Fıngyün meteoroloji uydularından bugüne dek 4 sınıfta 21 uydu uzaya gönderildi. Fıngyün-1 ve Fıngyün-3 uyduları, Alçak Yer Yörüngesi, Ay Eş Zamanlı Yörünge ve Güneş Eş Zamanlı Yörünge'de, Fıngyün-2 ve Fıngyün-4 uyduları ise Yer Eş Zamanlı Yörünge'de konumlanıyor.

Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisinin (SAST) geliştirdiği uyduları, Çin Meteoroloji İdaresi kullanıyor.

Çin, 2007'de uydusavar füze testi için Fıngyün-1C uydusunu hedef alarak vurmuştu. Uydunun parçalanması, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'de 3 binden fazla yüksek hızlı parçadan oluşan uzay enkazını ortaya çıkarmıştı.

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