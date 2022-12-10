ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Riyad yönetimiyle savunma, enerji ve teknoloji alanında yaptığı işbirliği anlaşmasına ilişkin, Suudi Arabistan'dan Çin ile ABD arasında seçim yapmasını istemeyeceklerini söyledi.



OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltmasına öncülük ettiği gerekçesiyle Suudi Arabistan ile ilişkilerini gözden geçireceğini açıklayan ABD yönetimi, Riyad'ın Çin ile ilişkilerini yakından izliyor.

Günlük basın toplantısında AA muhabirinin, Çin Devlet Başkanı Şi'nin Suudi Arabistan ziyaretinde, iki ülkenin stratejik ortaklık anlaşması ile savunma, enerji ve teknoloji alanlarında birçok mutabakat metni imzaladıklarını hatırlatarak, "Riyad ile ilişkileri gözden geçirdiğinizi de dikkate alarak Suudi Arabistan üzerinde halen bir etkinizin kaldığını düşünüyor musunuz?" sorusunu yöneltmesi üzerine Patel, iki ülkeyle de ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.



Taraf olmadıkları anlaşmalar konusunda kendilerine söz düşmediğini dile getiren Patel, şöyle konuştu:

"Ancak bu yönetimde bir şekilde vurguladığımız nokta, dünyanın dört bir yanındaki ülkelere ABD ile Çin arasında seçim yapmalarını söylemiyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki ülkelere 'ABD ile başka herhangi bir ülke arasında seçim yapın.' demiyoruz. Yapmaya çalıştığımız şey ve amacımız, dünyanın her yerindeki ülkelere seçenekler sunmak ve ABD'yi ve kolektif olarak masaya getirebileceğimiz şeyi, yelpazedeki mevcut en çekici seçeneği seçmelerini sağlamaktır."

Patel, "Çin'in Körfez ile her zamankinden daha fazla angaje olduğuna ve bunun sonunda ABD'nin bölgedeki çıkarlarını baltalayacağına dair endişeniz yok mu?" sorusuna ise "ABD'nin, koalisyonlar kurma, savunma mimarileri inşa etme ve bölgedeki tehditlere karşı koyma konusunda karşılaştırılamaz bir avantaj sunduğu ve bu bakımdan eşsiz olduğu" yanıtını verdi.

SUUDİ ARABİSTAN, ÇİN'LE ORTAKLIĞIN, ABD ALEYHİNDE OLMADIĞINI AÇIKLADI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Çin'le kurulan ortaklığın, ABD ile ortaklık anlaşması aleyhinde olmadığını, Moskova ile Washington arasındaki tutuklu takasının başarılı olmasında ülkesinin de müdahalesi olduğunu belirtti.

Bin Ferhan, Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan'ın, ABD pahasına Çin'le ortaklık anlaşması yapması ihtimaline ilişkin soruyu cevaplayan Bin Ferhan, Riyad yönetiminin tek bir yoldan gitmediğini, ülkesinin kapasitesine inandığını ve herkesle işbirliğine açık olmaları gerektiğini söyledi.

Çin'le işbirliğinin, kalkınma için zorunlu olduğunu ifade eden Bin Ferhan, "Bu, ABD ve dünyanın diğer ekonomi ülkeleriyle işbirliği için çaba sarf etmediğimiz anlamına gelmez. Biz, iki taraf arasında seçim yapmak durumunda olmaya ya da kutuplaşmaya inanmıyoruz. Suudi Arabistan-Çin stratejik ortaklığının, umut verici unsurları var. Ayrıca ABD, Hindistan, Japonya, Fransa ve İngiltere gibi diğer ülkelerle de stratejik bir ortaklığımız var." dedi.

Bin Ferhan, ABD'nin, Moskova ile Washington arasındaki tutuklu takasında arabulucu olduğunu yalanlamasına ilişkin soruya ise, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın arabuluculuk çabalarını ve bunu kolaylaştırmak için kişisel müdahalesini biliyorum. Söylediğiniz şeyle ilgili (yalanlamayla) yorum yapmayacağım." şeklinde cevap verdi

Suudi Arabistan ile Çin dün, "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalamıştı.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI, ÇİN-ARAP ÜLKELERİ ZİRVESİ'NİN SONUÇLARINDAN MEMNUN

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin sonuçlarından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, zirvenin sonuçlarının Arap-Çin dostluğu ile ortak çıkarlarına hizmet edeceğini ve Arap ülkeleri ile Çin arasındaki işbirliği ve ortaklığa yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi'nin sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Taha, Suudi Arabistan'ın zirvenin düzenlenmesindeki öncü rolünden övgüyle söz etti.

Açıklamada, Genel Sekreter Taha'nın, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın davetiyle zirveye katıldığı aktarıldı.

- ZİRVENİN SONUNDA "RİYAD BİLDİRİSİ" YAYIMLANMIŞTI

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Arap ülkelerinden liderlerin geniş katılımıyla Çin-Arap Ülkeleri Zirvesi düzenlenmişti.

Zirvenin sonlanmasıyla yayımlanan Riyad Bildirisi'ne göre, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin desteklenmesi, taraflar arasında ortaklığın pekiştirilmesi ve bir sonraki zirvenin Pekin'de düzenlenmesi kararları alınmıştı.

Bildiride, Filistin meselesinin Orta Doğu'nun temel meselesi olduğu ve bu soruna iki devletli çözüm modeline binaen adil ve kalıcı çözüm bulunması gerektiği kaydedilmiş, Suriye, Libya ve Yemen'de yaşanan krizlere çözüm bulmak için uluslararası ve bölgesel düzeyde ortak hareket edilmesi gerektiği belirtilmişti.