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Dünya

Çin, Gaofın-11 04'ü uzaya gönderdi

Çin, yüksek çözünürlüklü optik yer gözlem uydusu 'Gaofın-11 04'ü uzaya gönderdi. Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 457'inci başarılı taşıma görevi oldu.

AA27 Aralık 2022 Salı 15:42 - Güncelleme:
Çin, Gaofın-11 04'ü uzaya gönderdi
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Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4B roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 457'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Uydunun toprak kaynaklarının takibi, kent planlama, kara yolu ağı tasarımı, hasat tahmini ve afet izleme alanlarında kullanılması amaçlanıyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

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