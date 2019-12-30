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Dünya

Çin gemileri Japon karasularını ihlal etti

Japonya, Çin’e ait 4 devriye gemisinin Japon karasularını ihlal ettiğini belirtti.

IHA30.12.2019  09:36 - Güncelleme: 30.12.2019  09:36
Japonya, Çin’e ait 4 devriye gemisinin Senkaku Adaları yakınlarında Japon karasularını ihlal ettiğini açıkladı. Doğu Çin Denizi’ndeki Senkaku Adaları’ndan biri olan Kubashima Adası açıklarında bu sabah yerel saatle 11.00 sularında gerçekleştiği öğrenilen olayın ardından, Japonya Sahil Güvenlik güçlerinin gemilere bölgeyi terk etmeleri uyarısında bulunduğu belirtildi. Japon hükümetinin ise durumu değerlendirmek üzere başbakanlıkta özel bir çalışma grubu kurduğu açıklandı.

Bu yıl gerçekleşen 32. ihlal
Japonya kontrolünde bulunan ancak Çin ve Tayvan’ın üzerinde hak iddia ettiği Senkaku Adaları, sık sık sınır ihlali iddiaları ile gündeme geliyor. Japonya, bugün Çin gemileri tarafından Senkaku Adaları yakınlarında gerçekleşen sınır ihlalinin bu yıl gerçekleşen 32. ihlal olduğunu açıkladı. Son ihlal 17 Aralık’ta gerçekleşmişti.

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