Çin, gözünü o bölgeye dikti! Hava üssü kurmaya çalıştıkları ortaya çıktı

star.com.tr 09 Mart 2021 Salı 21:08 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 21:14

Çin devleti tarafından finanse edilen Polar Araştırma Enstitüsü Ocak 2018'de, Finlandiya'nın Kuzey Laponya bölgesindeki Kemijärvi şehrinde bulunan bir havalimanını satın almak veya kiralamak istediği ortaya çıktı. Söz konusu teklif, güvenlik gerekçesiyle Finlandiya Savunma Kuvvetleri tarafından reddedildi.

Ocak 2018'de, Çin Polar Araştırma Enstitüsü Müdürü Xia Zhang ve Çin Kuzey Kutbu ve Antarktika İdaresi Direktörü Xu Shije liderliğindeki bir heyetin, Kemijärvi belediyesini ziyaret ettiğini belirten Kemijärvi Belediye Başkanı Atte Rantanen, "Niyetleri, Kuzey Kutbu üzerinde arktik araştırma yapmaktı ve bunun için Kemijärvi'deki havaalanına ihtiyaçları vardı. Büyük bir jet buradan farklı ölçüm ekipmanlarıyla çalışacak ve Kuzey Kutbu'na uçacak, ölçümler alacak ve geri döneceklerdi." şeklinde konuştu.

Çinli yetkililerin, büyük bir jet uçağının kalkabilir ve inebilmesi için pisti bin 400 metreden 3 kilometreye çıkarmayı düşündükleri belirtildi. Belediye Başkanı Rantanen'e göre Çin heyeti, pisti "uygun" hale getirmek için yaklaşık 40 milyon euro ödemeye hazırdı.



Finlandiya bu teklifi kabul etmezken, ret gerekçelerinden en önemlisi olarak, havalimanının stratejik önem arz eden askeri bir tesise yakın noktada bulunması gösterildi. Bunun yanı sıra, Ekim 2020'den itibaren yabancı yatırımları kısıtlayan AB mevzuatı da Finlandiya'nın ret kararında etkili oldu.

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