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Dünya

Çin, HEAD-3 uydularını uzaya fırlattı

Çin, gemilerin seyir takibi için kullanılan uzaktan algılama özellikli 'HEAD-3' uydularını uzaya gönderdi.

AA14 Ağustos 2023 Pazartesi 15:50 - Güncelleme:
Çin, HEAD-3 uydularını uzaya fırlattı
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Xinhua ajansının haberine göre, HEAD-3 A,B,C,D ve E uyduları, Kuaycou-1A roketiyle, Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezinden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Fırlatış, Kuaycou-1A ile gerçekleştirilen 28'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Merkezi Pekin'de bulunan HEAD Aerospace şirketince geliştirilen ve Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından üretilen HEAD uyduları, gemilerin Otomatik Tanımlama Sinyallerini (AIS) algılayarak konum ve seyir takip bilgilerini aktarabiliyor.

Mikro büyüklükteki uyduların, 48 parçadan oluşan "Skywalker" adlı takım uydu ağının parçasını oluşturması planlanıyor.

  • uzaktan algılama
  • seyir takibi
  • HEAD-3

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