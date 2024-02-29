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Dünya

Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek

Çin'in ikinci yerli üretim kruvaziyerinin 2026'da suya indirilmesinin planlandığı bildirildi.

AA29 Şubat 2024 Perşembe 16:56 - Güncelleme:
Çin ikinci büyük gemisini suya indirecek
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Şanghay Vaygaoçiao Gemi Yapım Şirketinden yapılan açıklamaya göre, Çin, ikinci büyük yolcu gemisini, yapımını 2 yıl içinde tamamlayarak suya indirmeyi hedefliyor.

Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri "Adore Magic City", geçen yıl haziranda suya indirilmiş, kasımda operatör şirkete teslim edilmişti.

İngiliz-Amerikan kruvaziyer operatörü Carnival için üretilen gemi, 1 Ocak'tan itibaren ticari seferlere başlamıştı.

Çin Devlet Gemi Yapım Şirketi (CSSC) bünyesinde faaliyet gösteren kruvaziyer üreticisi şirket, ikinci geminin tasarım ve modelleme aşamasının tamamlandığını, nisanda ise tersanede montajına başlanacağını duyurdu.

Geminin, ilk test seferi için Haziran 2026'da suya indirilmesi planlanıyor.

İkinci geminin, 324 metre uzunluğunda ve 142 bin ton olması planlanıyor. Böylece gemi, 323 metre ve 135 bin 500 tonluk "Adora Magic City"den daha büyük olacak. Gemi, 2 bin 144 kamarasıyla, 2 bin 125 kamaranın bulunduğu ilk yerli kruvaziyerden daha fazla yolcu ağırlayabilecek.

Çin'in, ilk kruvaziyerin yapımını tamamlamasının ardından ikincisi için kolları sıvaması, Avrupalı gemi üreticilerinin hakimiyetinde bulunan büyük ve lüks yolcu gemisi piyasasında varlığını sürdürme niyetini gösteriyor.

İtalyan Fincantieri, Alman Meyer Grup ve Fransız Chantiers de l'Atlantique şirketleri, kruvaziyer üretiminin yüzde 70'ini elinde bulunduruyor.

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