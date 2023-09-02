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Dünya

Çin ile Benin resmen anlaştı

Çin, Batı Afrika ülkesi Benin ile ikili ilişkilerini 'stratejik ortaklık' seviyesine yükseltti.

AA2 Eylül 2023 Cumartesi 11:04 - Güncelleme:
Çin ile Benin resmen anlaştı
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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'i ziyaret eden Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon ile görüştü.

Talon için düzenlenen devlet töreninin ardından Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşmede liderler, Çin ile Benin arasında "stratejik ortaklık" kurulmasında mutabakata vardı.

Şi, görüşmede Benin ile ilişkilerinin son yıllarda istikrarlı gelişim ivmesi izlediğini, iki ülkenin temel çıkarlarını ve kaygılarını ilgilendiren sorunlarda birbirine destek olduğunu, çok taraflı platformlarda iletişimi ve koordinasyonu sürdürdüklerini belirtti.

Çin'in "Batı'dan farklı" bir modernleşme yolu izlediğini, burada "ulusal koşullara" ve "Çin karakterinde sosyalizme" bağlı kalmanın anahtar olduğunu vurgulayan Şi, Benin'in de kendi koşullarına uygun kalkınma doğrultusunu bağımsız şekilde keşfetmesini ve izlemesini desteklediklerini ifade etti.

Şi, Çin'in Benin ile "reform ve kalkınma alanında yönetim deneyimini paylaşmaya", "iki ülkenin ortak kalkınmasını desteklemeye" hazır olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasında eğitim ve sağlık alanlarında işbirliğini geliştirmeyi umduklarını kaydeden Şi, yerel halkın mesleki becerilerinin artırılması için Çin'in mesleki eğitim misyonu "Luban Atölyeleri"nin bir şubesinin Benin'de kurulmasını önerdi.

Çin lideri, ayrıca iki ülke arasında terörle mücadele ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi, bölgede ve dünyada barışı korumak için birlikte çalışma çağrısında bulundu.

Çin'in Afrika'yı dünya siyasetinin, ekonomisinin ve uygarlığının gelişiminde "önemli bir kutup" olarak gördüğünün altını çizen Şi, "Afrika'nın ekonomik toparlanmaya ve sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmasını destekleyecek, yeni dönemde ortak geleceği paylaşan Çin-Afrika topluluğunun inşası için birlikte çalışacağız." dedi.

Benin Cumhurbaşkanı Talon da Çin ile karşılıklı faydaya dayalı işbirliğinin, ülkesinin sanayileşme sürecine ve ulusal kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığını, iki ülke arasında kurulacak stratejik ortaklıkla işbirliğini çok sayıda alanda derinleştirmeyi istediğini ifade etti.

Benin'in Çin'in yönetim deneyiminden faydalandığını, Çin'in yaptığı gibi ulusal kalkınma ve refahı yakalamayı istediğini belirten Talon, "Demokrasinin birden çok modeli olmalıdır ve gerçek demokrasiden tüm halk faydalanmalıdır. Çin, bu anlamda diğer ülkeler için iyi bir örnektir." ifadelerini kullandı.

Liderlerin görüşmesinin ardından iki ülke arasında Kuşak ve Yol Girişimi, yeşil kalkınma, dijital ekonomi, tarım, gıda, sağlık ve diğer alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalandı.

  • Çin-Benin
  • İkili İlişkiler
  • Stratejik Ortaklık

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