Çin ile Nijerya arasında 60 milyon dolarlık anlaşma imzaladı

Kogi Eyaleti Güvenlik Sorumlusu Abdulkareem Siyaka, yaptığı açıklamada, eyalette teröristler ve silahlı çete üyeleriyle mücadelede yüksek teknolojilerin kullanılması için Çin ile 60 milyon dolarlık anlaşma yaptığını belirtti.

Eyalette teknoloji kullanarak güvenlik sağlayacaklarını aktaran Siyaka, "Tüm eyaleti gerçek zamanlı, sanal, sesli ve görsel olarak haritaya koyacağız. Bu şekilde eyalette giren çıkan herkesi takibe alabileceğiz." dedi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.