Çin ilk denizaltı balistik füze atışını test etti

Çin Halk Cumhuriyeti Kurtuluş Ordusu, geçtiğimiz günlerde Bohei denizinde ilk kez yeni nesil denizaltısından balistik füze denemesini gerçekleştirdi. The Washington Free Beacon haber sitesinin haberine göre, füzenin patlayıcı savaş başlıkları ABD´yi binlerce kilometreden bile vurabilecek kapasitede.

ABD yakından izledi

Denemenin ABD İstihbarat servisleri tarafından, füze uyarıcı uydular aracılığıyla çok yakından izlendiği ifade edildi. Julong - 3 adı verilen denizaltı balistik füzesinin yeni nesil denizaltı olarak görevlendirileceğini bildiren Çin Ordusu yetkilileri, denemelerin başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Deneme ile ilgili başka bilgi verilmezken Pentagon sözcüsü konu ile ilgili yorum yapmadı. Pentagon, "Çin'in füze denemeleri ile ilgili istihbarat ilişkili bir açıklama yapılmayacaktır" ifadelerini kullandı. Habere göre, füze denemesi, Çin´in stratejik nükleer güçlerini geliştirmesi açısından önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.