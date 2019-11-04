Çin internetten e-sigara satışını yasakladı Çin Devlet Konseyine bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi ile Devlet Tütün Tekel İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigaraların, internet üzerinden ve e-ticarette kullanılan mobil aplikasyonlar üzerinden satışı yasaklandı.