22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7092
  • 6,3757
  • 278.088
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin internetten e-sigara satışını yasakladı

Çin Devlet Konseyine bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi ile Devlet Tütün Tekel İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigaraların, internet üzerinden ve e-ticarette kullanılan mobil aplikasyonlar üzerinden satışı yasaklandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

“Yetişkin olmayanların elektronik sigaralardan zarar görmemeleri için yetişkin olmayanlara elektronik sigara satmaması” talep edildi. Çin geçen yıl e-sigaranın 18 yaşından küçüklere satışını yasaklamıştı.  Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyanın en büyük tütün pazarı olan Çin’de 300 milyondan fazla sigara bağımlısı bulunuyor. 

 

MSB: Tel-Abyad´da PKK/YPG´ye ait tünel tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Meteoroloji duyurdu: 'Pastırma yazı' başlıyor

Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı

Twitter, Hamas yetkilisinin hesabını kapattı

Başkan Erdoğan'dan "17'nci yıl" paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan '17'nci yıl' paylaşımı

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Çocuğunun gözü önünde 21 yerinden bıçaklandı! Tinerci zannetti ama...

Hadise: Cumhurbaşkanımız sahip çıktı

Hadise: Cumhurbaşkanımız sahip çıktı

Ve güzel haber geldi! Harekete geçildi

Ve güzel haber geldi! Harekete geçildi

Beşiktaş'ta yaşanan korkunç olaydan acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

Beşiktaş'ta yaşanan korkunç olaydan acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

444 ile başlayan numaralara dikkat! Reklam bile vermişler

444 ile başlayan numaralara dikkat! Reklam bile vermişler
 

POPÜLER HABERLER

İsrail basını itiraf etti: Askerimiz o Filistinliye eğlence için ateş etti!

İsrail basını itiraf etti: Askerimiz o Filistinliye eğlence için ateş etti!

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler

Yeşilçam'ın unutulmaz serisi Tarkan setlerinden ilginç kareler

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

Japonlar yakından izledi! 'Daha önce böylesini görmemiştim'

Suriye sınırında Başkan Erdoğan'a sevgi seli

Suriye sınırında Başkan Erdoğan'a sevgi seli

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA