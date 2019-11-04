Çin internetten e-sigara satışını yasakladı
Çin Devlet Konseyine bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi ile Devlet Tütün Tekel İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, elektronik sigaraların, internet üzerinden ve e-ticarette kullanılan mobil aplikasyonlar üzerinden satışı yasaklandı.
“Yetişkin olmayanların elektronik sigaralardan zarar görmemeleri için yetişkin olmayanlara elektronik sigara satmaması” talep edildi. Çin geçen yıl e-sigaranın 18 yaşından küçüklere satışını yasaklamıştı. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünyanın en büyük tütün pazarı olan Çin’de 300 milyondan fazla sigara bağımlısı bulunuyor.
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