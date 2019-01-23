Çin, İsrail'in Çin yatırımlarının güvenlik tehdidi oluşturacağına dair uyarılarından rahatsız oldu

Çin’in, İsrail’deki Çin yatırımlarının güvelik riski oluşturduğuna ve ABD ile ilişkileri tehlikeye attığına dair İsrailli yetkililerin uyarılarından rahatsız olup İsrail’den açıklama istediği belirtildi.

İsrail merkezli Kanal 13 televizyonunda yer alan habere göre, Çinliler özellikle, kilit altyapı projelerine Çin’in dâhil olmasının ülke güvenliğine oluşturduğu risklere dair uyarıda bulunan İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet’in Başkanı Nadav Argaman’ın açıklamalarından son derece rahatsız oldu.

Haberde aynı zamanda İsrail’in eski Pekin Büyükelçisi Matan Vilnai’nin, ülkenin Akdeniz’deki en önemli limanlarından Hayfa’nın işletmesi için Çinli bir firmaya verilen ihaleyi, yabancı yatırımları izlemek için mekanizma oluşturma imkânı verdiği gerekçesiyle iptal etme çağrısının Çinliler tarafından tepkiyle karşılandığı belirtildi.

Kanala konuşan isimsiz İsrailli üst düzey bir yetkili, peş peşe gelen bu açıklamaların ardından Çin’in, yapılan yorumların İsrail’in Çin’e yönelik politikasında bir değişiklik oluşturup oluşturmadığını açıklığa kavuşturmasını istediğini belirtti.

ABD ile ilişkilerin İsrail güvenliğinin çekirdeğini oluşturduğunu ve ortada ABD’ye zarar vermek gibi bir niyetin olmadığını söyleyen yetkili, “Ancak Çin’le karşılıklı olarak çıkarlarımıza hizmet edecek doğru yolu bulmalıyız.” şeklinde konuştu.

İsrail’deki Çin yatırımları endişe yaratıyor

İki ülkenin son yıllarda ticari bağlarını güçlendirmesi, Çin firmalarının 2014’te yerel gıda devi Tnuva’yı devralması, kilit önemdeki Hayfa ve Aşdod limanlarının işletmesiyle ilgili Çin ile yapılan anlaşmalar yüzünden İsrail’deki Çin etkisine dair endişeler son dönemde artış göstermiş durumda.

Özellikle Çinli SIPG şirketinin Hayfa limanının işletmesini devralması bazı kesimler tarafından tepkiyle karşılanmış, İsrail merkezli Haaretz gazetesi, bu durumun Akdeniz’de faaliyet gösteren ABD 6. Filosu tarafından bir tehdit olarak görülebileceğine dair bir analiz yayımlamıştı. İsrail nükleer denizaltılarının bulunduğu askeri deniz üssüne çok yakın bir konumda bulunması sebebiyle stratejik öneme sahip Hayfa Limanı’nın yanı sıra ithalatının yüzde 60’ını yaptığı Aşdod kentinde yeni bir liman yapımı ihalesini de Çinli firmalar kazanmıştı.

Times of Israel’in haberine göre, geçen hafta konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABD’li üst düzey bir yetkili, İsrail’in Çin yatırımları için sıkı tarama prosedürleri uygulamadığı sürece iki müttefik arasındaki istihbarat paylaşımının tehlikeye düşebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.