Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesi Bişkek'te görüşüldü

AA 17 Haziran 2020 Çarşamba 15:07 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 15:07

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, "Ulaştırma sektörünün en büyük ve stratejik projelerinden birisi olan Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşası bizim için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.