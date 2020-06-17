Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesi Bişkek'te görüşüldü
Orta Asya'da önemli projelerden birisi olan ve ihracat potansiyeliyle iç demir hatların yanı sıra ekonominin itici gücü olacak Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaatı projesi, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te görüşüldü.
AA17 Haziran 2020 Çarşamba 15:07 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 15:07
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, "Ulaştırma sektörünün en büyük ve stratejik projelerinden birisi olan Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşası bizim için çok önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.