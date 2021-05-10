Çin'den Everest'te Kovid önlemi: Ayırma hattı kurulacak

AA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:21 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 15:24

Çin haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, bir grup Tibetli dağ rehberi tırmanışlar başlamadan önce dağ zirvesinde bir ayrım hattı kurmakla görevlendirildi.



Dağa kuzeyden, Çin tarafından dağcıların hattın güneyine, Nepal tarafına geçmeleri, oradan tırmanan dağcılarla yakınlaşmaları yasaklanacak.

Hem Çin hem Nepal Kovid-19 salgını nedeniyle Everest'e tırmanışları yasaklamıştı.

Dağ turizminden elde edilen gelirin ekonomisinde büyük paya sahip olduğu Nepal, turizmi biraz olsun canlandırmak amacıyla bu yıl 408 dağcıya Everest'e çıkış izni vermişti.

Çin ise bu yıl 21 Çinli dağcıya zirveye tırmanma, 17 dağcıya ise kuzey yamaçlarında gezinme hakkı tanımıştı.

Nepal ile Çin sınırında yer alan Everest Dağı'nın zirvesi, 8 bin 848 metre yüksekliği ile "dünyanın en yüksek doruğu" konumunda bulunuyor.