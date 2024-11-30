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Dünya

Çin, Long March 12 ile ilk fırlatışı yaptı

Çin'in yeni geliştirdiği ağır taşıyıcı Long March 12 roketiyle ilk fırlatışı yaptığı bildirildi.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 22:00 - Güncelleme:
Çin, Long March 12 ile ilk fırlatışı yaptı
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China Daily'nin haberine göre, iki uyduyu taşıyan yeni roket, ülkenin güneyindeki Haynan Adası'nda kurulan Uluslararası Havacılık ve Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna ulaşırken bu Long March roketleriyle icra edilen 548'inci, Long March 12 roketinin ise ilk başarılı taşıma görevi oldu.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi (CAST) tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Sıvı oksijen ve kerosen yakıtlı motorla çalışan Long March 12, Long March ailesinin 22'nci üyesi ve halen kullanımda olan 17'nci roket oldu.

3,8 metre genişliğinde ve 62,6 metre yüksekliğindeki roket, 430 tonluk kalkış gücüyle Alçak Yer Yörüngesi'ne 12 ton, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 6 tona kadar yük taşıyabilecek.

- TİCARİ UZAY UÇUŞLARINA ÖZEL FIRLATMA MERKEZİ

Ticari uzay uçuşlarına özel olarak planlan Haynan'daki fırlatma merkezi de ilk kez bir fırlatışta kullanıldı.

Yapımına Temmuz 2022'de başlanan merkezde iki fırlatma kulesi bulunuyor. Aralık 2023'te tamamlanan ilk kule yalnızca Long March 8 roketleriyle yapılacak fırlatışlara ayrılırken ikinci kule sıvı yakıtla çalışan 10 tip roketle fırlatışlar yapılabilecek.

Merkez, Çin'in 5'inci karadan fırlatma merkezi olacak. Çin'de halihazırda Sıçuan eyaletindeki Şiçang, Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen, Şanşi eyaletindeki Tayyüen ve Haynan Adası'ndaki Vınçang uzay fırlatma merkezlerinden fırlatışlar yapılıyor.

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