Çin, Lübnan'a destek çıktı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, Birleşmiş Miller (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere bulunduğu New York'ta Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib ile görüştü.

Çinli bakan, görüşmede, Lübnan'daki durumu, özellikle iletişim cihazlarının patlatılması ve ardından gelen İsrail hava saldırılarını yakından izlediklerini belirterek, "Bölgedeki durum nasıl değişirse değişsin Çin daima adaletin ve Lübnan dahil Arap kardeşlerinin yanında olacaktır." dedi.

Çin'in sivillere yönelik ayrım gözetmeyen saldırılara karşı olduğunu ifade eden Vang, uluslararası ilişkilerin temel normlarının ihlal edilmesini kınadıklarını kaydetti. Vang, Lübnan'ın egemenliğini, güvenliğini ve ulusal onurunu korumasını desteklediklerini vurguladı.

- LÜBNAN, ATEŞKES İÇİN PEKİN'DEN DAHA AKTİF ROL BEKLİYOR

Lübnanlı Bakan Buhabib de Çin'e BM ve diğer çok taraflı zeminlerdeki desteği için teşekkür ederek, Lübnan gibi küçük bir ülke için egemenliğini ve bağımsızlığını BM çerçevesinde korumanın önemli olduğunu ifade etti.

Çin'in uluslararası arenada adaleti savunarak gelişmekte olan ülkelerin meşru hakları ve çıkarlarının korunmasına katkı sağladığını anlatan Buhabib, Pekin'in Gazze ve Lübnan'da ateşkes sağlanması için daha aktif rol oynamasını beklediklerini dile getirdi.

- LÜBNAN'DA ÇAĞRI CİHAZLARI VE TELSİZLERİN PATLATILMASI

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi, patlamalarda 2'si çocuk, 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

18 Eylül'de de Hizbullah mensuplarının kullandığı çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den konuyla ilgili açıklama gelmedi.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in pazartesi günü itibarıyla ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 581 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.