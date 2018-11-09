Çin medyası: Trump’ın politikası ABD’nin küresel hegemonyasını bitirecek

Raja Murthy imzalı yazıda, Trump'ın uyguladığı ekonomik politikanın ABD'nin küresel liderliğinin elinden bırakmasına yol açacağı kaydedilerek, "ABD Başkanı diğer ülkelere, onların kolayca vazgeçebileceği koşulları sürüyor" dendi.

Bazı ülkelerin, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları ‘tek taraflı ve yasadışı' nitelendirerek karara meydan okumasını bu olgunun delili olduğu ifade edilirken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu ülkelere İran petrolünü almalarına izin vermesi "giden trenin arkasından yeşil bayrak sallamaya" benzetildi.

Trump'ın muhtemelen ABD'ye ekonomik çukurdan çıkmasına ve 21.6 trilyon dolarlık borcunu kapatmasına yardımcı olabileceğini ama bunun "Amerikan hegemonyasının ölümü" anlamına geleceğinin altını çizen Murthy, bu bağlamda Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un, "Sonsuza dek sizinle kalacak tek servet dağıttığınız servettir" ifadesine yer verdi. Roma İmparatorluğu'nun, açgözlülük savaşları ve tüketim sefahati yüzünden çöktüğüne dikkat çeken gazeteci, ABD'yi de benzer durumun beklediğini kaydetti.

Trump'ın ‘sadaka' politikasından vazgeçerek NATO müttefiklerinden savunma harcamalarını artırmasını ve diğer ülkelere finansal yardımları kısmasına işaret edilen yazıda, Amerikan cömertliğine daha az bağımlı olan bir dünyanın Amerikan başkanlarının ‘ya bizimlesiniz ya da bize karşı' başlıklı zorbalık doktrinini daha rahat reddedebileceği vurgulandı.

Kendine saygısı olan liderlerin, ABD'nin ikiyüzlülüğüne daha az tolerans göstereceğini ifade eden gazeteci, "Misal dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahipken diğer ülkelere nükleer silah yüzünden yaptırım uygulaması. Murthy, diğer ülkelerin iç işlerine karışma konusunda kabarık dosyaya sahip ABD'nin, 2016 başkanlık seçimlerine müdahale iddialarıyla ilgili histerisinin de alay konusu olduğunu belirterek, Latin Amerika'da rejim değişiklikleri, kanlı diktatörlere destek ve Ortadoğu'nun istikrarsızlaştırılmasını da ABD'nin ikiyüzlülüğünün delili olduğunu hatırlattı.

Nihayetinde, iç sorunları ile meşgul olan ekonomik açıdan başarılı bir ABD'nin ortaya çıkacağının altını çizen Murthy, "Çağımızın son imparatorluğunun sonu yakın. Fakat bu son, eşit ve adil dünyayı inşa etme fırsatını yaratacak, istemeyerek Beyaz Saray'da Gorbaçov-2'ye dönüşen adam sayesinde" diye yazdı.

(Sputnik)