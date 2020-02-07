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Dünya

Çin Merkez bankası: Koronavirüse karşı ''makul ve bol likidite'' sağlanacak

Koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmak için desteğini artıracağını açıklayan Çin Merkez Bankası (PBOC), koronavirüsün kontrol altına alındığı zaman ekonomik faaliyetin de toparlanacağına dikkat çekti.

DHA07.02.2020  13:38 - Güncelleme: 07.02.2020  13:39

PBOC Başkan Yardımcısı Pan Gongsheng, basın bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, salgının ekonomi üzerindeki etkisini yakından izlediklerini ve oluşabilecek zararlara karşı gerekli önlemlerin hazır olduğunu söyledi.

"Para politikası açısından bir sonraki adım, bozulmalara neden olan gelişmelere karşı gerekli düzenlemeleri güçlendirmek" diyen Pan, bu amaçla "makul ve bol likidite" sağlanacağını ve bu yolla reel ekonomi için güçlü parasal ve finansal ortam sağlanacağını vurguladı.

Pan ayrıca "Salgın ve ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskı bağlamında ekonomik büyümenin sürdürülmesi daha önemli" dedi.

Banka'nın likidite bolluğunu sürdüreceğini ve faiz reformlarını derinleştireceğini de vurgulayan Pan, "Çin'in virüsten kaynaklı şoklara karşılık vermek için bolca politika alanı var" diye konuştu. Pan ayrıca, varlık yönetim ürünleri kurallarını uygulanmasının ertelenebilecğini de ifade etti.

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