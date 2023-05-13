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Dünya

Çin onay verdi! Yurt içinde kullanılacak

Çin, Vladivostok Limanı'nın yurt içi taşımacılıkta kullanılmasına onay verdi.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 21:28 - Güncelleme:
Çin onay verdi! Yurt içinde kullanılacak
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Çin'in, Rusya'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki Vladivostok Limanı'nın yurt içi taşımacılıkta kullanılmasına izin verdiği bildirildi.

Caixin'in haberine göre, Gümrükler Genel İdaresinden yapılan açıklamada, kuzeydoğu eyaletleri Cilin ve Heylongciang'dan yurt içi noktalara gemi taşımacılığı Vladivostok Limanı üzerinden yapılabilecek.

Böylece, önceden kara yoluyla daha güneyde bulunan Liaoning eyaletindeki Dalian Limanı'ndan getirildikten sonra deniz yoluyla diğer Çin limanlarına taşınan mallar, kuzeydoğu eyaletlerine daha yakın konumdaki Vladivostok'dan iç limanlara doğrudan transfer edilebilecek.

Rusya'nın uzak doğusundaki Vladivostok, ülkenin Pasifik kıyısındaki en büyük limanına ev sahipliği yapıyor.

Gümrükler Genel İdaresi, 2007'de Heylongciang eyaletinin talebi üzerine, Rus limanı üzerinden mal taşımacılığı için pilot uygulama başlatmıştı.

Vladivostok üzerinden yapılan transferlerin taşımacılık maliyetlerini azaltarak eyaletlere ticarette önemli katkı sağlayacağı öngörülüyor.

  • Vladivostok Limanı
  • Pasifik Okyanusu

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