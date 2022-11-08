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Dünya

Çin ordusuna talimat: Savaşa hazır olun

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin askeri alandaki eğitimi güçlendirerek savaşa hazırlanmaya odaklanacağını belirtti.

AA8 Kasım 2022 Salı 17:12 - Güncelleme:
Çin ordusuna talimat: Savaşa hazır olun
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin güvenliğinin git gide daha istikrarsız ve belirsiz hale geldiğini, bu nedenle savaşa hazırlanmaya odaklanacaklarını ifade etti.

Daily Mail'deki haberde, Çin Devlet Başkanı'nın bu mesajının Tayvan'a yönelik endişe oluşturabileceği vurgusu yapıldı.

Cinping geçen ay, daha hızlı askeri gelişim, teknolojide özgüven ve güç ile Çin'in yurt dışındaki çıkarlarının savunulması çağrısında bulunmuştu.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

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